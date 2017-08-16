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Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом

16 августа 2017 12:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 августа встретился с летчиком-космонавтом уроженцем Беларуси Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплое общение касалось различных тем. Как на борту МКС удается находить общий язык с иностранцами? Готовится ли еще лететь в космос наш земляк и какие планы у него на ближайшее время? Президент назвал Олега Новицкого настоящим человеком с белорусским сердцем и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с автографом.

Это образец издания о Дворце Независимости, который утверждал Александр Лукашенко лично.

Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом-1

# Белорусские космонавты # Фотофакт # Олег Новицкий

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