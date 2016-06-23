Александр Лукашенко о сокращении госаппарата: «Будет меньше начальников, чиновников – быстрее будем исполнять»

Беларусь в ближайшие годы сохраняет социальную политику. Она должна строиться по точечному принципу. Об основных приоритетах этой сферы с трибуны Всебелорусского народного собрания рассказала Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты, не умолчав, безусловно, о наиболее острых проблемах. Например, 25 тысяч детей ежегодно переживают развод родителей.

Еще один вопрос – оптимизация госаппарата. Об этом сказала министр, а тему продолжил Президент.

Марианна Щеткина, делегат пятого Всебелорусского собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части снятия запрета на привлечение к работе в праздничные и выходные дни, а также направления в служебную командировку работающих женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Согласитесь: если за ребенком осуществляет уход другой член семьи, женщина не может быть ограничена в праве реализации своих профессиональных интересов. По нашему мнению, исключительно с ее согласия, она может в этот период повышать свою квалификацию, проходить стажировку, работать в праздничные дни, ведь они оплачиваются в двойном размере. Уважаемый Александр Григорьевич, мы тесно работаем всем общественным объединением с органами власти, с государственными органами. Вчера вы сказали о том, что надо проводить оптимизацию госаппарата в полтора-два раза. Главное, чтобы уже завтра с большой прытью не приступили к исполнению и начали механически проводить это сокращение. Без пересмотра функций оптимизация пользы не принесет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ведь не настаиваю на каком-то искусственном сокращении численности госаппарата. Он не такой затратный у нас. Через государственный аппарат, вы, наверное, обратили внимание в докладе. Когда я приводил пример о том, что мы принимаем решения, а никто не исполняет, а потом идем и сами реализовываем. Вопрос исполнительской дисциплины. Вот в стране диктатура, диктатура, диктатура… В стране с диктатурой никто два раза не повторяет. А у нас и 5 раз приходится повторять. Вот и вся диктатура. Поэтому давайте вернемся к той нормальной диктатуре, когда руководитель своему подчиненному, как на частном предприятии, один раз сказал и забыл. Как у военных, суперсовременное точное оружие, пилот кнопку нажал, отвернулся и улетел – ракета знает, куда пойти. Осуществил решение и забыл, зная о том, что оно будет реализовано. Поэтому через уменьшение государственного аппарата я ставлю вопрос об усилении исполнительской дисциплины. Это главное. Будет меньше начальников, чиновников – быстрее будем исполнять. В этом меня уже никто не разубедит.