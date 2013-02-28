Александр Лукашенко назначил трех новых ректоров и принял другие кадровые решения

Глава государства Александр Лукашенко 28 февраля принял ряд кадровых решений. Так, помощником Президента назначен Валерий Брылев, Федор Домотенко будет работать помощником Президента – главным инспектором по Минску, Анатолий Лис – помощником Президента – главным инспектором по Гомельской области.

Новые лица в местных исполнительных комитетах. Пост заместителя председателя Гродненского облисполкома займет Юрий Шулейко. Андрей Худык стал председателем Гродненского горисполкома.

Главой администрации Ленинского района Бреста назначен Андрей Клец. Оршанский райисполком возглавит Николай Лисовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Ложечника председателем Щучинского райисполкома и Александра Яхновца – Молодечненского.

Перед руководителями стоит задача продолжить модернизацию предприятий и укрепить экономический потенциал страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Времена непростые. Мы об этом будем завтра говорить на заседании Правительства. И сложность эта заключается не в том, что мы чего-то не можем или у нас нерешаемая проблема, а в том, что значительно усиливается конкуренция в мире вообще. И в экономике, и в связи с этим в политике. В основе всегда лежит экономика. Поэтому нам как никогда, может быть, даже раньше надо через экономику уметь защитить суверенитет и независимость нашей страны. А они в плоскости деятельности вертикали власти и прежде всего людей, работающих на местах.

Андрей Худык, председателя Гродненского горисполкома:

Модернизацию, начатую сегодня, необходимо активизировать. И каждое предприятие, и территории должны быть конкурентоспособны. Создать нормальные условия для инвесторов, чтобы прямые иностранные инвестиции, инвестиции в целом приходили в регионы и, естественно, создавали достойные рабочие места.

Новые назначения также в Минздраве и МЧС. Игорь Лосицкий стал заместителем министра здравоохранения, Василий Степаненко – первым замом министра по чрезвычайным ситуациям.

Новые руководители теперь у трех вузов: в Белорусском госуниверситете культуры и искусств, Гродненском государственном университете имени Купалы и в Белорусском аграрном техническом университете.

Александр Лукашенко:

Нам надо дошлифовать все то, что мы когда-то начали и недавно начали делать. Вплоть до организационных моментов. Я имею в виду сокращение сроков обучения, оставление тех предметов, которые нужны, чтобы мы не заставляли студентов работать по принципу «сдал зачет и забыл». Должны быть гуманитарной направленности предметы, но они должны быть краткими, материал должен подаваться так, чтобы у врача осталось то, что останется, то, что не уйдет, то, что ему необходимо потом.

Думаю, надо серьезное внимание обращать и на качество обучения.

Но самое главное – это практика. Половину времени, особенно сельхозники и другие прикладники, должны быть на местах. Педагоги, не важно кто они, должны постоянно быть в школе. 1,5-2 года в аудиториях, подтренировали, научили, и потом тренировка в школе, тренировка в поле, тренировка на предприятиях.

Но я хочу, чтобы вы учли, что ломки и глубокого реформирования системы образования мы больше не допустим. Надо совершенствоваться, надо приводить наш вузовский дом в порядок, там спокойно работать, организовывать процесс, совершенствовать качество обучения и осовременивать его, приспосабливать к той ситуации, которая сегодня складывается и в экономике, и в политике нашего государства.