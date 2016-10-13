Марианна Щеткина, Дмитрий Гоборов, Сергей Рахманов, Валерий Воронецкий и Василий Чекан освобождены от занимаемых должностей

Новости Беларуси. Согласно белорусскому законодательству, депутаты нижней палаты парламента не имеют права совмещать свою основную работу с депутатской деятельностью. Как и некоторые сенаторы.

В этой связи сегодня указом Президента от занимаемой должности освобождена Марианна Щеткина. Накануне она избрана вице-спикером Совета Республики Национального собрания.

По этой же причине глава государства освободил от должностей помощника Президента Беларуси – главного инспектора по Брестской области Дмитрия Гоборова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Сергея Рахманова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии и Хорватии по совместительству Валерия Воронецкого, начальника департамента по материальным резервам МЧС Василия Чекана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.