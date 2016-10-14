Прямой эфир

Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване: участие примет Александр Лукашенко

14 октября 2016 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване. Участие в нем примет Президент Беларуси. Александр Лукашенко представит позицию нашей страны по приоритетным направлениям деятельности в период председательства Беларуси в этой организации. Оно перейдет к нам от Армении во время сегодняшней сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Участники заседания также обменяются мнениями касательно международной ситуации, рассмотрят актуальные вопросы коллективной безопасности, противодействие терроризму. По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов.

Планируется, что главы государств примут решение и о кандидатуре на пост генерального секретаря ОДКБ, им станет представитель Армении.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
От поставок техники до совместных производств: встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области
13 октября 2016 16:47

От поставок техники до совместных производств: встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области

Марианна Щеткина, Дмитрий Гоборов, Сергей Рахманов, Валерий Воронецкий и Василий Чекан освобождены от занимаемых должностей
13 октября 2016 16:44

Марианна Щеткина, Дмитрий Гоборов, Сергей Рахманов, Валерий Воронецкий и Василий Чекан освобождены от занимаемых должностей

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Ереване: какие вопросы намерены рассмотреть страны-участницы
13 октября 2016 16:42

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Ереване: какие вопросы намерены рассмотреть страны-участницы