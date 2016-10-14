Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване: участие примет Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване. Участие в нем примет Президент Беларуси. Александр Лукашенко представит позицию нашей страны по приоритетным направлениям деятельности в период председательства Беларуси в этой организации. Оно перейдет к нам от Армении во время сегодняшней сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Участники заседания также обменяются мнениями касательно международной ситуации, рассмотрят актуальные вопросы коллективной безопасности, противодействие терроризму. По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов.

Планируется, что главы государств примут решение и о кандидатуре на пост генерального секретаря ОДКБ, им станет представитель Армении.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.