Константин Бондаренко: «О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности»

Положение Беларуси на перекрёстке путей – и преимущество, и главная опасность, отметили в фильме «Мирные люди».
Положение Беларуси на перекрёстке путей – и преимущество, и главная опасность, отметили в фильме «Мирные люди».
Сегодня в этом узле пересекаются не только экономические нити, но и маршруты наркотрафика и нелегальной миграции. Белорусская граница – один из немногих фильтров континентальной преступности: от Лиссабона до Владивостока. Тот случай, когда положение обязывает.
Константин Бондаренко, политолог, историк (Украина):
Безопасная страна Беларусь, безопасный город Минск, безопасность глобальная, безопасность региональная – эта тема нисходит фактически из уст и из риторики Президента Беларуси. О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности. Отправной точкой была его статья в газете «Известия» в октябре 2012 года. И он тогда заговорил впервые практически, заговорил об интеграции интеграций: давайте будем идти двумя путями – потом, всё равно, объединимся. И Беларусь он предложил в качестве моста.
И Беларусь стала посредником во многих взаимоотношениях между Европой и Китаем. В Европе начали даже называть Беларусь таким себе китайским хабом. Всё это, в совокупности, начало создавать новый имидж Лукашенко. И к нему сейчас начали относиться как к возможному посреднику в урегулировании не только региональных конфликтов, но и конфликтов, которые существуют в отношениях между Европейским Союзом и Россией.