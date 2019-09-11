Константин Бондаренко: «О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности»

Сегодня в этом узле пересекаются не только экономические нити, но и маршруты наркотрафика и нелегальной миграции. Белорусская граница – один из немногих фильтров континентальной преступности: от Лиссабона до Владивостока. Тот случай, когда положение обязывает.

Константин Бондаренко, политолог, историк (Украина):

Безопасная страна Беларусь, безопасный город Минск, безопасность глобальная, безопасность региональная – эта тема нисходит фактически из уст и из риторики Президента Беларуси. О Лукашенко начали говорить, как о факторе европейской стабильности. Отправной точкой была его статья в газете «Известия» в октябре 2012 года. И он тогда заговорил впервые практически, заговорил об интеграции интеграций: давайте будем идти двумя путями – потом, всё равно, объединимся. И Беларусь он предложил в качестве моста.