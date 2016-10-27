Александр Лукашенко – Кристиану Баху: мы должны обеспечить безопасность проживания населения на планете

Новости Беларуси. О роли Евразийской экономической комиссии ООН говорили 27 октября на встрече Президента Беларуси с исполнительным секретарем этой организации - заместителем генерального секретаря ООН Кристианом Бахом. За что поблагодарил почетный гость главу белорусского государства и что поможет решить важнейшие экономические и экологические проблемы современности?

Между словами «Минск» и «мир» уже давно ставят знак равенства, а Беларусь знают как страну, где всегда открыты к диалогу. Вот и сегодня свое приветствие Президенту Беларуси руководитель Европейской экономической комиссии ООН начинает с благодарности. За инициативу по продвижению идеи диалога во всем мире.

Кристиан Фриис Бах, заместитель генерального секретаря ООН - исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Минск стал символом диалога в самые сложные времена. И мы сегодня пытаемся выстроить диалог на взаимовыгодных условиях, говорим об интеграции интеграций. Наш опыт ярко демонстрирует, что сейчас не время строить границы, стены, а надо налаживать открытый, доверительный диалог.

Европейская экономическая комиссия ООН была основана после Второй мировой войны. И вот уже почти 70 лет она содействует сотрудничеству стран в сфере торговли, транспорта, энергетики, экологии. Сегодня организация объединяет свыше полусотни государств. Беларусь в ее составе с момента основания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши проекты, исследования во многих областях и, прежде всего, в области экономики, экологии, инновациях, транспорта, строительства, социальной сфере, частно-государственном партнерстве вносят большой вклад в развитие национальных программ соответствующих направлений. Более того, мне приятно с вами встречаться, что вы еще и в личном отношении, в частном порядке человек, который привержен этим направлениям. Меня приятно удивило, что вы человек близкий к земле, что вы очень цените природу и развиваете эту природу. По крайней мере посадить 10 га леса на своей ферме, как мне докладывали, это дорогого стоит. Это очень близко мне.

В нашей стране Кристиан Бах третий раз. Сейчас заместитель генсека ООН приехал на международную конференцию по вопросам интеграции на пространстве Евразии. Одна из главных тем форума – концепция «интеграция интеграций». Кстати, эту идею Президент Беларуси озвучил и год назад на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Александр Лукашенко:

Одно государство ни один вопрос природоохранной деятельности, природы вообще, ни один вопрос экономики не решит. Нужна эта интеграция, надо сближение. Поэтому мы и выдвинули эту инициативу.

Сегодня ни одно государство не может в одиночку противостоять угрозам современности. И как отметил глава государства, направления сотрудничества Европейской экономической комиссии ООН нужно расширять. И наша страна в этих процессах рассчитывает на более активную роль.

Александр Лукашенко:

Мы находимся в эпицентре бурного развития экономики: с одной стороны – Россия, Китай, с другой стороны – Европейский союз, мы – в центре. Несмотря на этот котел, в котором мы варимся, мы делаем немало для того, чтобы сохранить природу, сохранить животный мир, что очень важно. Это одно из направлений работы нашей комиссии.

Что касается природоохранной деятельности нашей комиссии, то это весьма важное направление. И, вы знаете, наверное, хоть мы и, вроде, придаем большое значение этим вопросам, в Париже заключили соответствующее международное соглашение (это большая победа, в том числе и большой вклад Европейской экономической комиссии), все-таки мы, наверное, до конца еще не осознаем то, что может произойти с планетой и человечеством, если мы варварски будем относиться к этим вопросам. Если мы не будем системно подходить к решению многих проблем. Поэтому впереди у нас очень большой путь, который мы должны пройти. Мы просто должны обеспечить безопасность проживания населения на нашей планете.

Охрана окружающей среды всегда была среди государственных приоритетов. И для сохранения природного наследия в Беларуси сделано немало. Своим опытом наша страна готова поделиться. Уже в следующем году под эгидой ЕЭК ООН Минск станет международной дискуссионной площадкой и на эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.