Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. Практические аспекты двустороннего сотрудничества обсудили 11 марта президенты Беларуси и Туркменистана. Телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны. В частности, было отмечено, что достигнутый высокий уровень отношений позволяет решать стратегические совместные задачи в любой сфере взаимодействия.

Президенты выразили удовлетворение итогами интенсивной совместной работы в прошлом году и выросшим до 450 миллионов долларов товарооборотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ряд совместных проектов в области топливно-энергетического комплекса, поставок техники и иных сферах. В ходе разговора также был затронут вопрос о строительстве посольства Туркменистана в Минске.

Главы государств договорились, что в самое ближайшее время в белорусской столице пройдут межмидовские консультации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Соответствующие поручения даны министрам иностранных дел Беларуси и Туркменистана.