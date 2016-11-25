Александр Лукашенко дал интервью азербайджанскому агентству «Trend»

Новости Беларуси. Накануне официального визита в Азербайджан актуальные темы сотрудничества Президент Беларуси озвучил в интервью агентству «Trend». Оно освещает события в Азербайджане, на Южном Кавказе, в Каспийском регионе и Центральной Азии.

Интерес Беларуси к этому региону большой. В частности, как подчеркнул в интервью Президент, рассматривается возможность участия в создании Транскаспийского международного транспортного коридора. Впрочем, Минск и Баку настроены на поиск и реализацию других взаимовыгодных проектов. Так, во взаимной торговле с обеих сторон участвуют более 270 предприятий, которые осуществляют поставки по сотням товарных позиций. Большой интерес представляет переработка азербайджанской нефти на белорусских заводах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.