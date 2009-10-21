Александр Лукашенко: Без Украины и Беларуси у вас никогда не будет Европы

Беларусь готова строить фундаментальные отношения с Европой, без давления и условий с ее стороны. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом.

Во время встречи с европейским политиком глава нашего государства обозначил позицию официального Минска в отношениях с ЕС. Как подчеркнул Александр Лукашенко, разговор Европы с Беларусью с позиции санкций строиться не должен. Европейский союз был, есть и будет, но без Украины и Беларуси у вас никогда не будет Европы, заявил Президент.

Урмас Паэт – самый молодой из европейских дипломатов. В 31 год он возглавил МИД Эстонии. И вот уже 4 года общается в среде матерых европейских политиков. Ко встрече с белорусским Президентом Урмас Паэт подготовился основательно. Но все его дипломатические заготовки Александр Лукашенко отмел напрочь, когда откровенно и прямолинейно заговорил о Европе, о её отношении к Беларуси.

– Некоторые начали говорить, что в канун заседания Совета Министров ЕС мы пытаемся что-то либерализировать и сыграть под Европу. Вот это как раз то, от чего я уберегаю наш МИД и правительство. Европа должна понимать, что мы больше нацеливаемся на стратегию, чем на тактику. Отмените вы санкции – спасибо, не отмените – тоже спасибо. Наверно, вам так удобно. Если вы их опять продлите, мы будем воспринимать это как попытку снова подвесить нас и что-то из нас выжать. Это контрпродуктивно и бесперспективно. Европейский союз был, есть и будет. Но без Украины и Беларуси у вас никогда не будет Европы. Беларусь и Украина — это огромная часть Европы, это центр Европы. Мы строим отношения с Европой не на основе сиюминутных шагов или демонстраций, а хотим строить содержательные и фундаментальные отношения, - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Европа должны сотрудничать. XXI век – не время для условий и ультиматумов. В разговоре с министром иностранных дел Эстонии Александр Лукашенко напомнил о большом вкладе Беларуси в противодействие распространению наркотиков, нелегальной миграции. «Прежде чем нас демократизировать, Европа должна видеть то положительное, что мы несем», – заметил глава государства.

Монолог главы белорусского государства эстонский министр слушал также внимательно, как и журналисты, стоявшие за его спиной. Только что не конспектировал. Хотя вполне мог бы – всё-таки за плечами работа в новостях в качестве репортера.

– XXI век – не время для подобной практики отношений. Не условия, не ультиматумы, не военные конфликты будут определять развитие. Его будет определять тот вес государства, который оно вносит по противодействию вызовам. Думаю, Европа без Беларуси не обойдется. Если Европа этого сейчас не понимает, она поймет это завтра. Прежде чем нас демократизировать, Европа должна видеть то положительное, что мы несем, и опираться на фундаментальные вещи. Мы не против поговорить о демократии, но хотим, чтобы Европа видела и другую сторону медали, более важную, более существенную для самой Европы, - добавил Президент.

Если смотреть в будущее, то хотелось бы видеть, что все страны Европы работают вместе. Глава эстонского МИДа сказал, что тоже видит хороший потенциал для развития отношений как между Евросоюзом и Беларусью, так и Беларуси с Эстонией.

– Более активное сотрудничество между ЕС и Беларусью естественно. Ведь для Беларуси Евросоюз является самым крупным партнером для экспорта. Хороший потенциал существует и для сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство». Упрощение визового режима между ЕС и Беларусью было бы логичным шагом, –

отметил министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Паэт.

2009 год для белорусско-эстонских экономических отношений был отнюдь не самым лучшим. Но в области политических контактов случился настоящий прорыв. Год начался с проведения первых межмидовских консультаций. А это всегда, как пролог для более крупных событий.

Одним из важных шагов стало повышение статуса эстонского диппредставительства в нашей стране. Долгие годы в Минске было лишь консульство. Теперь – посольство. И в итоге сегодня эстонские дипломаты везут в Минск эстонских бизнесменов.

– Для наших инвесторов важно, что ситуация в вашей стране стабильная. Об этом говорят наши предприниматели, которые уже инвестировали в Беларусь, – сказал генеральный директор эстонской торгово-промышленной палаты Сиим Райе.

– Мы здесь работаем целый год. И я чувствую, что каждый месяц всё лучше и лучше становится. Мои партнеры, которые начинали здесь 3-4 года назад, говорят, что страну не узнать, – считает Юри Расс, руководитель компании по архитектурному проектированию (Эстония).

Для упрощения совместной работы бизнеса Таллин и Минск сегодня подписали соответствующий документ – межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Для гражданина Эстонии Владимира Беларусь – Родина. И именно здесь он планирует укоренить свой бизнес. В Таллине его предприятие специализируется на горнодобывающем деле, с белорусами ведет переговоры уже не на уровне техники, а на уровне инвестиций.

В постсоветское время наши интересы были связаны только с импортом белорусской техники. И я считаю, настало время отдавать долги – у нас есть хороший опыт инвестиций, – Владимир Либман, председатель правления завода нерудных материалов (Эстония).

В Беларуси сегодня зарегистрировано 8 десятков предприятий с участием эстонского капитала. Общий объем инвестиций 22 миллиона долларов. Сегодняшний переговорный день добавил в копилку совместных проектов ещё десяток.