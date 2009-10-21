Делегация Эстонии во главе с министром иностранных дел Урмасом Паэтом находится с визитом в Минске.

Сегодня с главой внешнеполитического ведомства Эстонии встречается Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дипломатическим отношениям двух стран 17 лет. За этот период белорусско-эстонский диалог характеризовался низкой динамикой развития. В последнее время эстонская сторона сделала ряд конкретных шагов для активизации политического диалога. Она поддержала решения о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя в Совете государств Балтийского моря и выделении нашей стране кредита МВФ. Весной в Таллинне стороны обсуждали вопросы политики. А в июле Минск впервые официально посетили эстонские парламентарии. Накануне в белорусской столице открылось посольство Эстонии.

Таллинн видит большой потенциал развития сотрудничества с Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии сегодня на встрече в МИД Беларуси. Урмас Паэт подчеркнул, что не так давно Беларусь посетил министр сельского хозяйства Эстонии. Это был первый визит на уровне правительства за последние 10 лет.

Глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов в свою очередь подчеркнул, что такое активное сотрудничество по всем направлениям отвечает интересам народов двух стран: есть много нереализованных задач и база для движения вперёд в экономической и других сферах.

Беларусь и Эстония подписали межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций. Документ скрепили подписями министры иностранных дел двух стран.

Экономическая тематика широко обсуждалась в Минске представителями деловых кругов Беларуси и Эстонии на совместном бизнес-форуме. Наша страна предлагает новые возможности эстонским инвесторам. В прошлом году товарооборот между странами превысил 400 миллионов долларов. Либеральные условия ведения бизнеса позволили сохранить позиции и в этом году.

Представитель МИД Беларуси отметил, что за полгода в экономику страны поступило более четырёх миллиардов долларов иностранных инвестиций. Это и привлекает торговых партнеров.

В республике уже реализуется ряд проектов с участием эстонского капитала. Это переработка лесоматериалов, выпуск товаров легкой промышленности, лаков и красок.