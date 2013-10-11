Александр Лукашенко: Беларуси и России как никогда важно быть вместе, чтобы успешнее преодолевать возникающие проблемы

Новости Беларуси. Пресс-туры российских региональных журналистов по Беларуси - традиция давняя. Берет начало аж с 2003 года. Сначала ознакомительная поездка по стране. Затем возможность задать свой вопрос главе государства. По счету это уже 11 пресс-конференция Александра Лукашенко представителям региональных СМИ России, потенциальная аудитория, которых 130 млн человек. Общение, как правило, длится не один час и растаскивается информационными агентствами на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я готов ответить на любые вопросы. И не ради пиара, как пишут некоторые уважаемые издания нашей братской России, мол Лукашенко пиарить собрался. Весь мой пиар - это моя Беларусь и моя работа. Это во-первых. Во-вторых, ну что поделаешь, кое-кому в Беларуси пиарить легче, чем мне в России, потому что вы видите, что мы не закрыты для средств массовой информации России. Все, даже гадкие, каналы транслируются на Беларусь. И порядочные каналы, которые юбилей отмечают, тоже транслируются на нашу Беларусь с разными «Батька 1», «Батька 2», три, четыре... Мы не закрываем пространство для их трансляции. Каждый день наши граждане видят Россию так, какой вы ее представляете нам через СМИ. К сожалению, если бы не вы - это не для лести сказано, я вообще человек, который не умеет льстить, я не люблю этого, - то, наверное, в России если бы не вообще, то очень мало бы знали о Беларуси. Поэтому единственная моя цель встреч с вами и ваших командировок в Беларусь, чтобы вы ее показали такой, какая она есть.

Александр Лукашенко отметил, что белорусско-российская интеграция способствует укреплению единства на всем евразийском пространстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Глобальный финансовый кризис затронул все страны, и нас в том числе. Это негативно сказалось на темпах экономического развития, усложнило экспорт продукции и услуг, особенно со второй половины этого года. В этой связи России и Беларуси как никогда важно быть вместе, чтобы успешнее преодолевать те проблемы, которые подбрасывает нам мировой рынок.

Кстати, по сообщениям ваших коллег, и не только их, по встречам с руководителями Российской Федерации, мы точно знаем, что сейчас непросто и в Российской Федерации, особенно реальному сектору экономики. Вся наша страна – это реальный сектор экономики. То, что производится умом и руками наших людей. Поэтому нам непросто сейчас.

Важно и то, что белорусско-российская интеграция способствует укреплению единства на всем Евразийском пространстве. В этом историческое значение белорусско-российских отношений в современных условиях. Потому что мы с россиянами были первыми, кто после распада Советского Союза пошел на подобную интеграцию. Очень глубокую интеграцию, которой не достигли мы ни в Таможенном союзе, ни в ЕЭП. Никакие другие интеграционные образования такой глубины еще не имеют, как мы с Российской Федерацией.

Сегодня поступательно, прилагая совместные усилия, движемся к созданию Евразийского экономического союза.

Хочу подчеркнуть, что эти интеграционные процессы – не пустой звук. Благодаря тесным экономическим, политическим, другим связям между нашими государствами мы уже имеем прекрасную возможность не только реализовывать товары на огромном рынке, но и совместно защищать интересы своих стран от внешних угроз. Чувствуя братское плечо, легче проходить через новые политические, экономические вызовы. А их впереди будет немало.

Многое зависит от того, находят ли общий язык лидеры государств.

Александр Лукашенко:

Важно не то, что мы сегодня обсуждаем - понятно, что мы обсуждаем - важно то, как мы обсуждаем эти вопросы. Это абсолютно дружеское обсуждение. Мы всегда можем сесть за стол и очень откровенно, что порой даже недопустимо в отношениях, допустим, России с Америкой и с другими государствами. Мы очень открыты и как друзья обсуждаем эти проблемы. И открыто говорим друг другу об этом. Это тоже, я вам честно скажу, большое достижение. Потому что ведя переговоры с тем или иным государством, всегда придерживаешься каких-то канонов. И ни каких-то, а очень придерживаешься каких-то протокольных вещей, дипломатических. Здесь мы абсолютно лишены этого - как в одном государстве живем. Поэтому у нас весьма добрые отношения. Хотя я не скажу, что они всегда безоблачны. У нас всегда хватало проблем. Были и столкновения, и вы помните эти столкновения. Мы не скрывали, по каким причинам это происходило. Но важно даже не это, а важно то, как мы выходили из этой ситуации. Выходили тоже по-дружески всегда, не нанося огромного ущерба друг другу.