Александр Лукашенко: Беларусь готова помочь Молдове в развитии промышленности

Новости Беларуси. Бишкек стал также площадкой для ряда двусторонних переговоров. О развитии партнерства в различных сферах между странами речь шла на встрече Президента Беларуси с премьер-министром Молдовы. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский рынок открыт для молдавской продукции. Главное условие, чтобы она была качественной и поставлялась в нашу страну без «серых» схем. Также Беларусь готова помочь в развитии промышленности Молдовы. К слову, за 7 месяцев нынешнего года товарооборот между странами составил порядка 140 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в курсе дела создания совместных предприятий в Молдове белорусско-молдавских по машиностроительной технике, по пассажирской. Если вы выберете еще что-то и будете заинтересованы в переносе нашего производства в Молдову, вы нам скажите, скажите, с кем иметь дело, поддержите в Молдове со стороны правительства. И я вам даю гарантию, что мы в течение максимум года (я думаю, за полгода успеем, если вместе будем делать) организуем у вас любое производство. В том числе мы заинтересованы в том, чтобы и локализация шла большая.

Мы будем способствовать тому, чтобы производить в Молдове все, что возможно. Главное, чтобы качество продукции было хорошим, чтобы не обижались ваши люди, если они покупают белорусские товары.

Продукты питания, если нужна помощь в развитии промышленной базы сельского хозяйства, станкостроения, машиностроения, нефтепродукты, нефтехимия. Все, что у нас есть, вы на нас можете рассчитывать абсолютно. При том без всякого бандитизма. Мы не заинтересованы в том, чтобы задирать цены и обирать молдаван. Вы в нашем лице будете всегда иметь надежных друзей.

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Хочу сразу отметить нашу заинтересованность продолжить хорошие, добрые начинания и те параметры, которые достигли в отношениях, и в торгово-экономических отношениях, да и вообще в двусторонних отношениях.