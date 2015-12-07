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Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты во Вьетнам и Туркменистан

07 декабря 2015 17:04
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Новости Беларуси. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты в Социалистическую Республику Вьетнам и Туркменистан. Программой визита запланированы переговоры с Президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом, встречи с генеральным секретарем Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Тан Зунгом. В Туркменистане Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, по итогам которых будет подписан ряд международных документов.

Ожидается, что президент Беларуси посетит совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку и Олимпийский городок. Глава белорусского государства также примет участие в международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития", сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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