Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты во Вьетнам и Туркменистан

Новости Беларуси. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8-12 декабря совершит официальные визиты в Социалистическую Республику Вьетнам и Туркменистан. Программой визита запланированы переговоры с Президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом, встречи с генеральным секретарем Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Тан Зунгом. В Туркменистане Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, по итогам которых будет подписан ряд международных документов.

Ожидается, что президент Беларуси посетит совместную белорусско-туркменскую выставку-ярмарку и Олимпийский городок. Глава белорусского государства также примет участие в международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития", сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.