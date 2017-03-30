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Александр Лукашенко 30 марта проведет переговоры с президентом Туркменистана

30 марта 2017 05:46
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Новости Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Туркменистана. Накануне вечером борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Ашхабада. Главы государств пообщаются с глазу на глаз, а также в расширенном формате.

Обсудить предстоит широкий спектр тем, особое внимание – торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас экспорт Беларуси и Туркменистана составляет более 120 миллионов долларов. Однако объем взаимной торговли можно нарастить до миллиарда. Ожидается, что результатом переговоров станет пакет соглашений.

Также в программе визита – посещение Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Его строительство завершили белорусские специалисты. Планируется, что Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов примут участие в церемонии открытия этого масштабного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко

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