Акции протеста в Москве прошли без эксцессов

Новости России, Москва. На Болотную площадь столицы пришли, по разным данным, до 50-ти тысяч человек, недовольных итогами парламентских выборов.

Участники митинга и полиция вели себя корректно. Правда, группа националистов, которые закрыли лица масками, все же проявляли агрессивность. Их провокационные попытки пресекались самими участниками митинга. Накануне Центризбирком России объявил официальные итоги парламентских выборов. Они признаны состоявшимися. Партия «Единая Россия» набрала более 49-ти процентов голосов, на втором месте КПРФ. Третья – «Справедливая Россия». Три партии не преодолели необходимый барьер , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.