8 декабря 1991 года всего три подписи завершили историю Советского Союза

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года всего три подписи под так называемыми Беловежскими соглашениями завершили историю Советского Союза. С другой стороны, появилось СНГ. — не надгосударственное интеграционное образование, работающее на добровольной основе. Новое геополитическая реальность практически сразу обнажила минусы развала союза для всех 15 постсоветских республик.

Беларусь, называемая сборочным цехом СССР, в полной мере почувствовала это, когда кооперационные связи автогигантов МАЗ, МТЗ, БелАЗ порвались. Встало производство, продажи, нечем было платить зарплату. Герой Беларуси, а в то время глава объединения МАЗа и БелАЗа, легендарный конструктор Михаил Высоцкий вспоминает, что ситуация в машиностроении была катастрофической.

Михаил Высоцкий, Герой Беларуси, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт машиностроения»:

Сверхсерьёзная была угроза. БелАЗ стоял. Практически такие моменты переживал Минский тракторный завод. Но, благодаря тому, что президент поддержал государственную научно-техническую программу, мы большое государство по машиностроению.

Все отечественные автогиганты вопреки звучавшим тогда предложениям о закрытии удалось сохранить. А после 1994 года в стране появилась целая программа развития автотракторостроения. Сегодня МАЗ, МТЗ, БелАЗ — это белорусские бренды, известные во всем мире. Жодинские большегрузы — это треть мирового рынка карьерных самосвалов, тракторы — 10% объема рынка сельхозмашин. Это предприятия — флагманы белорусской экономики. Пример, когда советское наследие не только не растеряли, но и приумножили. Были и другие. В Прибалтике, например, славившейся в времена союза своим качеством, ни одного из таких предприятий не осталось.

Юрий Шевцов, политолог, директор Центра проблем европейской интеграции:

У них были небольшие автобусы РАФ, пользующиеся большой популярностью в Советском Союзе, выпускалась в больших количествах радиоаппаратура. Эти предприятия почти исчезли. В основном сейчас в помещениях этих индустриальных гигантов находятся торговые предприятия, а производства остался мизер.

Внук советского дипломата Андрея Громыко — Игорь Громыко хорошо помнит, как быстро прошла постсоветская эйфория первого времени. Ее сменила не то чтобы ностальгия, но понимание того, что легче идти вместе, чем поодиночке. А уж соседям и подавно. Совместные программы СНГ, отсутствие виз этому способствовали.

Игорь Громыко, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ:

СНГ было создано скорее даже не для восстановления, а для того, чтобы кооперационные связи не распались. Чтобы не строить всё заново, а сохранить то, что действовало и работало хорошо. Те, кто не желает нам успеха — это страны, которые в той или иной степени входят с нами в конкуренцию. Таковы реалии: мир глобален и конкуренция существует. Главное, чтобы она была здоровая.

Сегодня СНГ остается хорошей площадкой для ведения переговоров на любом уровне. Недавно страны подписали соглашение о зоне свободной торговли. Беларусь всегда была активной участницей этого постсоветского интеграционного образования. Этим обстоятельством некоторые эксперты объясняют и ту легкость, с которой республика присоединилась к Таможенному союзу и создаваемому Единому экономическому пространству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.