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Журналисты раскрыли секретную тюрьму ЦРУ в Бухаресте

08 декабря 2011 16:59
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Новости Румынии. Мировые СМИ получили очередное подтверждение существования секретных тюрем ЦРУ в Европе.

Сотрудники Associated Press выяснили, что здание Национального регистрационного бюро закрытой информации в румынской столице Бухаресте несколько лет использовалось именно как тюрьма. В ней без предъявления обвинений находились люди, похищенные американскими спецслужбами по всему миру. По данным экспертов, ведущих расследование, узники пребывали в этом заведении без решения какого-либо суда и подвергались пыткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале октября были раскрыты и подтверждены факты существования секретных тюрем ЦРУ в Польше.

На территории Польши в секретных тюрьмах ЦРУ пытали подозреваемых в терроризме

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