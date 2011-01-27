А. Лукашенко: Я живу в визовом ограничении, наверное, десяток лет. Поэтому пугать меня бесперспективно

Об этом заявил Президент Беларуси на седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания, где также парламентарии дали согласие на назначение премьер-министром страны Михаила Мясниковича. Все 109 депутатов, которые принимали участие в тайном голосовании, высказались единогласно. Кандидатуру премьера представил лично Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня необходимы современные подходы к управлению экономикой, а для этого в Правительстве нужны люди решительные, опытные и прагматичные.

Обычно в это зимнее время Овальный зал пустует. Считается, что Парламентарии уходят на так называемые «депутатские каникулы». Это значит, что они работают в округах или трудятся над законопроектами. Но сегодня с самого утра здесь было непривычно людно.

Парламент в полном составе. Здесь же – члены правительства и администрации Президента, высшие должностные лица, губернаторы и дипкорпус. Все они собрались на седьмую внеочередную сессию Палаты представителей. Она открылась под звуки гимна.

По конституции именно депутаты дают согласие на назначение нового премьера страны. Кандидатуру Михаила Мясниковича предложил Президент. Александр Лукашенко сам представляет нового главу Правительства. Формирование совмина – первый шаг после выборов. Времени на раскачку нет, говорит белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считаю, что разносторонний опыт, знания особенно важны сейчас, когда страна переходит на инновационный путь развития, когда нам надо еще более ускоренно и целенаправленно проводить модернизацию, создавать новую экономику, новые производства, предприятия, отрасли, внедрять современные достижения науки.

Он знает что такое нано-, био-, фармакологические, космические и другие передовые технологии. Сможет определить какие из этих направлений нам лучше развивать.

Олег Сакадынец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если получится эта преемственность и с прорывными новейшими технологиями, не только в каких-то особых технологических направлениях, но, вообще, в целом, то это будет здорово.

60-летний Мясникович – опытный управленец еще с советских времен. Руководил Минжилкомхозом, был вице-премьером, главой президентской администрации и в последние годы возглавлял Национальную академию наук. А сейчас под началом Мясниковича будет все Правительство. В его новый состав вошли люди опытные, решительные и прагматичные, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко:

Новое правительство должно взять хороший старт уже с первых дней своей работы. Нельзя забывать, что на эту пятилетку определены самые высокие за всю историю независимой Беларуси темпы роста и повышения эффективности экономики. К 2016 году производство ВВП на душу населения, а также уровень жизни белорусского народа должны приблизиться к среднеевропейскому.

Для достижения поставленных целей прежде всего требуется придать новое качество работе правительства как экономического штаба страны.

Не сходя с трибуны, Президент излагает свое видение - так как же все-таки должен работать экономический штаб страны. Александр Лукашенко считает, экономике нужна структурная перестройка.

Александр Лукашенко:

Необходимо принять радикальные меры к неконкурентоспособным, хронически убыточным предприятиям. С ними следует разбираться исходя из всего того опыта, который нами накоплен — от приватизации до ликвидации. Требование здесь одно: люди, сотрудники ликвидируемых предприятий не должны быть обижены. По вопросам трудоустройства таких работников правительству нужно тесно взаимодействовать с местными органами власти.

Если государственное предприятие хронически убыточно, экономически бесперспективно, зачем продолжать оказывать помощь, закапывая в землю финансовые ресурсы? Мы должны поддерживать только эффективные или особо значимые социальные проекты.

Президент называет недопустимой практикой, когда страна за рубежом закупает больше, чем продает туда. Отрицательное сальдо создает угрозу безопасности. К 2014 нужно выйти на внешнеторговый «плюс». Тем более что цены на энергоносители для Беларуси в этом году достигнут почти мирового уровня.

Александр Лукашенко:

Надо сказать, что как в Таможенном союзе, так и на традиционных рынках в СНГ, по большому счету, конкурентов у белорусской продукции нет. Это тоже великое наше достижение. Берите и продавайте.

Повысились цены на газ на какие-то проценты, 15-20? Пожалуйста. Структура себестоимости, процент природного газа известен, в каждой продукции по номенклатуре. Повышайте цены на внешних рынках. Экономика в мире оживает. Поэтому я здесь тоже не вижу катастрофы. Но самое главное, что у нас, я не скажу обо всех, но если в целом брать, руководители предприятий задействованы еще только наполовину. Они должны нести основную ответственность и бремя за исполнение своих обязанностей. Прежде всего, за реализацию той продукции, которую они производят.

Правительству предстоит сформировать систему работы с иностранными инвесторами. Их вложения должны использоваться максимально эффективно.

Максимального качества требует глава государства от строительного комплекса республики. Главные требования прежние – сроки и цена жилья.

Как никогда много говорил глава государства про бизнес. Подписанная им четвертая Директива – не декларация о намерениях, а руководство к действию.

Александр Лукашенко:

Хочешь? Хорошо. Возможности есть, мозги, люди, команда? Хорошо. Деньги есть? Для того, чтобы заниматься предпринимательством, нужно не только желание, нужны деньги. Или собственные, или кредитные ресурсы. Есть. Делать будешь продукцию, которая нужна сегодня нашему государству, и которая, желательно, чтобы была экспортоориентированной. Как для всех.

Иди, в течение суток зарегистрируйся и начинай свой бизнес. Мы тебя будем поддерживать. Вот что такое Директива № 4.

Многие обижаются на то, что у нас контролеры кого-то задавили. Знаете, это уже стало привычкой. Все решения по поводу систематизации контрольной деятельности в стране приняты. У нас невозможно, чтобы, к примеру, инспектор Якобсон или же какой-то другой, шел мимо ларька, по собственной воле зашел туда и начал тормошить.

Слушая, как обсуждается взахлеб Директива, и как ее взахлеб восприняли население, журналисты и прочие, хочу вас предостеречь от одного: если предприниматель видит в этой Директиве понижение налогов, не самые бедные, заметьте, люди, полную свободу, то этого не будет.

Мы для чего поддерживаем предпринимателей? Для того, чтобы вы зарабатывали хорошо. Что бы предприниматель, который много работает, получал достойные дивиденды от этого. Чтобы те люди, которые с нами работают, имели хорошую зарплату.

Нам нужен богатый человек, нам нужен нормальный обеспеченный народ. Чтобы развивалось новое направление экономики.

Но, и самое главное: чтобы государство, которое создает эти условия и поддерживает тебя, имело от этого какие-то дивиденты.

Не обошел стороной в Овальном зале Александр Лукашенко и политическую тему. Речь об обстановке в стране после президентских выборов.



Александр Лукашенко:

Есть очевидные факты. Толпа громила Дом правительства. Это видели все. Фамилии этих погромщиков мы обнародовали. Вопрос — кто их привел сюда к Дому правительства? Кто объявлял о так называемом «правительстве народного спасения» и призывал брать власть в свои руки? Ответ очевиден — это отдельные бывшие кандидаты в президенты и их доверенные лица. Все это видели в прямом эфире.

Мы опубликовали часть документов, которые нам стали известны и которые мы можем опубликовать сегодня, так как в настоящее время еще продолжается следствие. И все смогли убедиться — оппозиция готовила государственный переворот. Именно так, не больше и не меньше. Все планировалось под плотным контролем некоторых иностранных спецслужб. О некоторых мы тоже сказали. Пусть они отбрыкиваются сегодня (это естественно), но если я говорю, значит, у нас для этого есть факты. Были заранее расписаны бизнес-планы, заготовлены сметы. Часть денег, которые им дали хозяева, наши «свядомыя», как всегда, разворовали. Они об этом сами говорят. А те, что остались, потратили на подготовку погрома.

Власть действовала в рамках закона, так, как должна действовать любая ответственная власть — жестко и решительно.

Президент напомнил, что все кровавые революции начинаются с банального хулиганства. За примерами не нужно ходить в Азию или Африку, достаточно вспомнить события в Молдове, Грузии, Карабахе после развала Советского Союза. Или ту же Киргизию.

Упомянул Александр Лукашенко и двойные стандарты в политике Запада. Он вспомнил, что в одной из стран, сопоставимой с Беларусью, тоже прошли выборы, и оппозиция, недовольная результатами, бросилась к дому правительства.

Александр Лукашенко:

Что сделали правоохранительные органы? Расстреляли толпу. Погибли люди, искалечены, ранены. Еще никто не знает сколько. Так где же принципиальность европейцев? Что там своя диктатура, а здесь не своя?

Мы ни в кого не стреляли, не применяли слезоточивый газ, не поливали никого водой. Жалели, никого не трогали. И не думайте, что там кто-то кого-то бил, Кулешов кого-то громил. 7,5 минут – и на площади никого не осталось. Мы просто ответили. Тихо, спокойно. Как и должны были в Беларуси. Потому что мы знали, что подавляющее большинство, почти весь белорусский народ – это наши сторонники. И нам не надо было стрелять и громить.

Но почему в той стране один вечер в газетах прошел легкий шумок, и сегодня полная тишина?

Я уже не говорю о Германии, как там бьют, Франции, как там разгоняют. Я не говорю про Польшу, как там сажали и расстреливали во времена Бузеков и прочих, которые сегодня оказались демократами. Ни одно решение без ведома Президента не принималось.

А я видел это воочию. Это моя функция – защитить конституционный строй нашего государства, используя те рычаги, которые представлены и вами мне, и народом.

«Санкций Запада не боюсь» – говорит Лукашенко. К таким угрозам белорусскому лидеру не привыкать. Президент подчеркнул, что судьба задержанных после массовых беспорядков 19 декабря в их же собственных руках.

Александр Лукашенко:

Вы меня пугаете санкциями (визами и прочие) - да господь с вами. Я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив, здоров пока.

Поэтому пугать меня бесперспективно, думаю, и вас тоже. Не надо нас пугать. Мы должны защитить свою страну. И ни в какой тупик мы не зашли. Мы преодолели очередной барьер, выстраивая свою независимость и суверенитет.

Александр Лукашенко в очередной раз заметил, что Беларусь во внешней политике будет придерживаться принципа равновесия. То есть сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Но при этом главное – страна будет следовать своим национальным интересам.

Александр Лукашенко:

Но если кто-то думает, что сейчас я или кто-то, и вы, будем выстраивать политику, чтобы избавиться от полной зависимости от России и ползать на коленях перед Европой, то это не наш путь. Мы должны видеть цель, идти к этой цели. Спокойно. Отбивая нападки, как это было 19, до 19 и после 19. Мы будем свято следовать нашему принципу. Мы самые интернационалисты в мире, самый интернационалистский народ – это белорусы и наше государство. Интернационализм – никогда не было плохо. Не надо тут играться и меня в чем-то упрекать: ну, сейчас батька пойдет на Восток. Никуда не пойдем - будем идти к своей цели.

Россия это, кстати, понимает. По крайней мере, то, что до выборов они мне пообещали. «Пойдете в ЕЭП, ратифицируете в Парламенте все договоры и соглашения (что мы и сделали), мы пойдем на снятие таможенных пошлин». Пришло время. Сняли. По нефти идут переговоры, по природному газу. По другим направлениям все вопросы решены.

Это же было до выборов, до 19.



Так эмоционально и открыто о правительстве, экономике и политике белорусский Президент говорил с трибуны парламента больше часа. В конце выступления попросил депутатов по-доброму отнестись к новому премьеру. Парламентарии вняли просьбе.

Вызвав Мясниковича на трибуну, вопросами не закидывали – ограничились пока только пятью. Премьер-министр подчеркнул, что в первые полгода предстоит принять немало важных решений.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Такого прецедента вообще не было в истории развития ни Беларуси, ни сопредельных государств. Достаточно высокому уже базовому уровню прирасти еще в 1,7 раза за пять лет.

И, причем, надо качественно изменить структуру нашей экономики, уделив больше внимания, конечно, конкурентоспособности производимой продукции и снижению импортоемкости.

Уже через 15 минут тайного голосования в специальных кабинках получили явный результат. Депутаты единогласно сказали «да» новому премьеру. Редкое единодушие.

Владимир Зданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень хорошо, что сегодня мы утвердили на должность премьер-министра Республики Беларусь именно Михаила Владимировича Мясниковича. Потому что он очень четко представляет и состояние науки, и состояние образования, и состояние экономики.

Александр Антоненко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное – это выйти на инновационный путь развития. Это качество продукции, это новый уровень и качество строительства жилья, более интенсивное сельское хозяйство.

Поздравили нового премьера в Овальном зале традиционно: аплодисментами и букетом цветов.

А. Лукашенко: Мы сами справимся со своей страной и со своей ситуацией

А. Лукашенко: Необходимо принять радикальные меры к неконкурентоспособным, хронически убыточным предприятиям