А. Лукашенко: Необходимо принять радикальные меры к неконкурентоспособным, хронически убыточным предприятиям

Седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходит в Минске. На заседании депутаты планируют согласовать назначение Михаила Мясниковича премьер-министром страны. Его кандидатуру представил Президент.

Александр Лукашенко отметил большой опыт экономической, научной и руководящей деятельности Михаила Мясниковича, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Глава государства выразил уверенность, что новый премьер-министр способен организовать работу не только по достижению валовых показателей, но и обеспечить необходимую эффективность экономики.

Александр Лукашенко:

Новое правительство должно взять хороший старт уже с первых дней своей работы. Нельзя забывать, что на эту пятилетку определены самые высокие за всю историю независимой Беларуси темпы роста и повышения эффективности экономики. К 2016 году производство ВВП на душу населения, а также уровень жизни белорусского народа должны приблизиться к среднеевропейскому.

Для достижения поставленных целей прежде всего требуется придать новое качество работе правительства как экономического штаба страны. Очень важно, чтобы Совет министров стал по-настоящему коллегиальным органом управления. Не надо «висеть» над министрами и постоянно ими понукать. На нынешнем этапе следует переносить всю ответственность за состояние экономики и социальной сферы на министров, руководителей предприятий, губернаторов, председателей райисполкомов. Именно на этих уровнях должны приниматься ключевые решения, там надо развивать инициативу, о которой мы в последнее время так много говорим. Премьер-министр должен, прежде всего, заниматься своими вопросами: контролировать выполнение стратегических задач, определенных в программе социально-экономического развития на пятилетку.

Михаилу Владимировичу следует так выстроить работу Совета Министров, чтобы споры и дискуссии имели место только до момента принятия решений. Дальше — безусловное выполнение, без лишней суеты и разглагольствований. Требования исполнительской дисциплины никто не отменял.

Обязательным элементом стиля работы нового правительства должно быть тесное взаимодействие со всеми ветвями государственной власти, в том числе с Национальным собранием. Надо активнее работать над совершенствованием законодательства с учетом современных требований либерализации экономики.

Среди первоочередных задач, которые предстоит решить правительству, я укрупнено выделил следующее: проведение структурной перестройки экономики. Она должна быть направлена как на коренную модернизацию действующих предприятий с целью повышения их конкурентоспособности, так и на создание принципиально новых производств и секторов экономики, выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную инновационную продукцию.

Необходимо принять радикальные меры к неконкурентоспособным, хронически убыточным предприятиям. С ними следует разбираться исходя из всего того опыта, который нами накоплен — от приватизации до ликвидации. Требование здесь одно: люди, сотрудники ликвидируемых предприятий не должны, быть обижены. По вопросам трудоустройства таких работников правительству нужно тесно взаимодействовать с местными органами власти.

До сих пор в Беларуси слабо задействован такой резерв, как экономия материальных ресурсов. На предприятиях всех секторов экономики следует навести порядок с материалоемкостью выпускаемой продукции, которая в разы выше, чем в эффективно работающих экономиках.

Особую актуальность сегодня приобретает решение задач импортозамещения. Там, где это экономически оправданно и эффективно, надо развивать отечественное производство. С учетом открывающихся новых возможностей рынка Таможенного союза это принесет дополнительные поступления валюты в страну. По существу, в Таможенном союзе мы занимаем особое положение — и как транзитное государство, и как экспортоориентированная страна с широким спектром производимой продукции — по большому счету, ни в Таможенном союзе, ни на традиционных рынках СНГ у белорусской продукции конкурентов нет.