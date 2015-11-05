6 ноября более тысячи гостей примут участие в церемонии вступления в должность Президента Беларуси

Новости Беларуси. Участие в церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси подтвердили руководители зарубежных посольств. МИД нашей страны уже получил все необходимые согласования дипломатических миссий, которые аккредитованы в нашей стране.

Всего более тысячи гостей ожидаются на торжестве, которое начнётся завтра во Дворце Независимости. Здесь Александр Лукашенко принесёт Присягу и подпишет соответствующий Акт. Удостоверение Президента главе государства вручат в присутствии высших должностных лиц, депутатов, руководителей различных уровней и зарубежных гостей.

Затем торжественные мероприятия переместятся на площадь Государственного флага. Здесь военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и Президенту.

Всё происходящее белорусы смогут увидеть в прямой трансляции, которая начнётся в 11.50.

Её будут вести главные телеканалы страны.

В этот же день во Дворце Республики состоится праздничный концерт «Вместе в новый день», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.