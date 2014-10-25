25 октября прошла встреча активистов «Белой Руси»

Новости Беларуси. Обменяться опытом и обсудить насущные вопросы. Активисты общественного объединения «Белая Русь» 25 октября собрались на традиционную встречу. К столичным коллегам на сей раз приехали гости из Рогачевского района. Там в организации состоит около тысячи человек. Это представители реального сектора экономики, агропромышленного комплекса, медицины и образования. Поэтому 25 октября в Минске была отличная возможность сверить часы по волнующим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Зайцев, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома:

Для нас присутствие на этом мероприятии, конечно, это волнительный момент и очень ответственный, потому что мы, побывав здесь, получив, впитав в себя эту атмосферу, должны все это передать у себя на местах. Недавно мы провели акцию, которая была посвящена Украине и людям, которые приезжают к нам из Украины. Мы провели акцию по сбору средств и гуманитарную акцию, где люди приносили одежду.