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21 год назад официально распался СССР

08 декабря 2012 17:20
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Новости Беларуси. 21 год назад в Вискулях руководители России, Украины и Беларуси подписали соглашение, в результате которого прекратил своё существование СССР. И на политической арене появилось новое международное объединение - Содружество Независимых Государств.

Создание СНГ завершилось в 1993 году, когда 22 января в Минске был принят Устав Содружества - основополагающий документ организации. Сейчас в её составе 11 стран - Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения,  Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Украина не подписала Устав Содружества и  является государством-участником.

Страны активно сотрудничают во всех сферах. Этот опыт во многом послужил основой для интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # СНГ

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