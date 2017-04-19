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21 апреля Президент Беларуси обратится с посланием к народу и Национальному собранию

19 апреля 2017 18:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля. Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

В новейшей истории Беларуси это уже многолетняя политическая традиция.

Всякий раз это непременно анализ социально-экономической ситуации в Беларуси и мире, а также стратегия развития государства на ближайшее время.

21 апреля Президент Беларуси обратится с посланием к народу и Национальному собранию-1

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я думаю, что Александр Григорьевич, как обычно, обратит внимание на экономическое развитие нашей страны в новых геополитических условиях. Как врач, как председатель комиссии по здравоохранению,

я ожидаю, что Александр Григорьевич, как обычно, даст оценку развитию здравоохранения.

Людмила Канонович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей и Национального собрания Республики Беларусь:
Нас интересуют вопросы развития экономики, развития социальной сферы. И, наверное, в большей степени развития малых городов, наших деревень.

21 апреля Президент Беларуси обратится с посланием к народу и Национальному собранию-4

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
У нас такой период, когда, по сути дела, у всего мира (да и у Беларуси тоже) экономика выходит из кризиса или последующей после этого рецессии. Надо этим моментом воспользоваться. Вернуться на те рынки, на которых мы всегда стабильно работали, укрепляться на них и осваивать новые рынки.

Я думаю, что это будет мотив, главное в послании.

В Овальный зал приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, а также дипломаты.

Прямую трансляцию Послания главы государства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый канал национального радио.

Трансляция начнется в 10:00.

Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Владимир Семашко # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Людмила Макарина-Кибак # Людмила Канонович

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