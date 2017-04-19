21 апреля Президент Беларуси обратится с посланием к народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля. Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

В новейшей истории Беларуси это уже многолетняя политическая традиция.

Всякий раз это непременно анализ социально-экономической ситуации в Беларуси и мире, а также стратегия развития государства на ближайшее время.