16 июня делегация бизнесменов из Израиля посетила компании Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Израиля выходит на новый уровень: делегация бизнесменов этой страны посетила 16 июня отечественные компании. Беларусь и Израиль взаимодействуют уже не первый год, но наиболее активно — в последнее время. Несколько месяцев назад была создана общая торгово-промышленная палата двух стран.

Израильские предприниматели проведут переговоры с белорусскими компаниями в сферах сельского хозяйства, туризма, коммунальных технологий, легкой промышленности и нанотехнологий.

17 июня делегацию ждет семинар, где бизнесмены смогут найти партнеров, дистрибьюторов и посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орна Бен Хаим, заместитель председателя торгово-промышленной палаты «Беларусь-Израиль»:

Мы видим в Беларуси огромный потенциал. Ваша страна очень быстро развивается. Мы хотим импортировать белорусское дерево и текстиль. Израиль же может поделиться технологиями.

Йона Дунавецкий, директор по маркетингу предприятия по производству труб (Израиль):

Мы представляем завод, который производит трубы из полиэтилена, которые используются в строительстве дорог и архитектуры. Может быть, в будущем можно будет сделать какое-то совместное предприятие с Белорусским министерством. И производить здесь их.

Юлия Шишкова, директор по маркетингу туристической фирмы (Израиль):

Мы занимаемся развитием въездного туриста в Израиль. Мы ожидаем отмены виз между нашими государствам. И действительно, это страна, где очень много различных сфер сотрудничества между Беларусью и Израилем: это паломнические группы, это группы сельского хозяйства, это промышленные группы, это группы, которые приезжают на обмен опытом в различные медицинские центры.