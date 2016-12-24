Звонков стало гораздо меньше: итоги субботней прямой линии с чиновниками

Новости Беларуси. По уже субботней традиции чиновники всех уровней 24 декабря вновь вышли на прямую телефонную связь с гражданами.

За три часа диалога представители власти смогли узнать о новых проблемах в своих регионах.

Сергей Дедович, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Звонков стало гораздо меньше, гораздо меньше негатива. Поэтому эффективность прямых линий подтверждается на 100%. Считаю, нужно и в дальнейшем такие линии проводить. Это сближает нас, органы власти, с горожанами. Помогает решать насущные проблемы.

Так, в Могилевский горисполком сегодня поступило около 20 звонков. Многие из них носили больше консультативный характер. Обращения в основном касались проблем строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, жители одной из хрущевок города недовольны ремонтом в их доме. Коммунальщики утеплили стены, поменяли кровлю, но главную проблему так и не решили. Из-за того, что дом находится в низине, к нему постоянно стекает вода и даже попадает в подъезды и подвал.

Ливневка не справляется.

Жильцы просили поднять уровень подъездов, но остались неуслышанными. В итоге обратились на прямую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Андреева, житель Могилева:

Видите, здесь у нас лежат у нас доски. Камни, кирпичи собираем, чтобы пройти в подъезд. Если дождь продолжительный, вода доходит до самой лестницы. Там она стекает в подвал, ну и, соответственно – запахи. Мы позвонили на прямую линию, нам пообещали, что в понедельник приедут, разберутся здесь.