Зверские преступления. Что толкает людей на жестокое обращение с животными? Анонс ток-шоу «По существу»

Почему братья наши меньшие становятся жертвами человеческой жестокости? Чей мир дикий – фауны или людей? Стало ли больше случаев жестокого обращения с животными и почему такие инциденты приобретают резонанс? Когда вступит в силу долгожданный закон? Ведь индикатор цивилизованности государства – это политика в направлении защиты животных.

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