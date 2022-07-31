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Зверские преступления. Что толкает людей на жестокое обращение с животными? Анонс ток-шоу «По существу»

31 июля 2022 14:09
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Новости Беларуси. Зверские преступления. О Герасимах XXI века пойдет речь завтра, 1 августа, в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Зверские преступления. Что толкает людей на жестокое обращение с животными? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Почему братья наши меньшие становятся жертвами человеческой жестокости? Чей мир дикий – фауны или людей? Стало ли больше случаев жестокого обращения с животными и почему такие инциденты приобретают резонанс? Когда вступит в силу долгожданный закон? Ведь индикатор цивилизованности государства – это политика в направлении защиты животных.

В студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, появится одна из жертв «собачьего ада» Кореличей. Включайте СТВ в понедельник в 18:30 и становитесь участниками единственного в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

# Вандализм и живодерство # общество # Фотофакт

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