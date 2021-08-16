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«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни

16 августа 2021 07:54
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Новости Беларуси. В Бресте главная пешеходная улица на один вечер погрузилась в Zumba, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поклонники популярного фитнес-направления собрали немало оваций прохожих.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-1

Традицию «пешеходки», когда занятие проходит в городской среде, организаторы подсмотрели у минчан. Zumba соединяет в себе зажигательные латиноамериканские ритмы и полноценную фитнес-тренировку. В Бресте насчитывают несколько сотен поклонников направления.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-4

Ольга Александрова, Zumba-инструктор:
Будем веселить наш народ, привлекать к здоровому образу жизни и к нашей Zumba. Мы хотим, чтобы каждый второй брестчанин танцевал уже через год. Поэтому мы хотим показать, как это легко, здорово, просто, весело и, главное, полезно. Zumba танцуют все, потому что это фитнес, который адаптируется под все возрасты. Это такая маленькая терапия, когда целый час ты не думаешь ни о чем. Ты танцуешь, все заботы оставляешь где-то далеко и наслаждаешься, получаешь удовольствие, а главное, красоту своего тела.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-7

Вероника Колядич, жительница Бреста:
Это весело, спортивно в первую очередь и полезно для здоровья. Это как вечеринкакаждый может попробовать себя. Это несложно.

Уличная тренировка не просто привлекла внимание жителей Бреста, но и подстегнула многих присоединиться к зажигательным ритмам. Без оглядки на возраст и социальный статус.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-10

Отличное настроение, так и хочется вместе с ним в пляс отправиться. Дает заряд бодрости на весь вечер и на завтрашнее утро. А потом снова надо сюда идти и заряжаться.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-13

Очень красиво, очень нравится. Очень уважаю людей, которые с позитивом пришли вот так отдыхать. Очень приветствуем. Жалко, что не могу.

«Zumba танцуют все». В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни-16

В принципе знали, что латиноамериканские танцы, но посмотреть, конечно, удовольствие.

Организаторы городской Zumba-вечеринки готовы сделать ее новой традицией летнего Бреста. Главная цель – привлечение горожан к здоровому образу жизни.

# Развлечения # общество # Ольга Александрова # Вероника Колядич # Фотофакт

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