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29 мая в Минске стартует XXI Международная выставка «ТехИнноПром»

29 мая 2018 06:50
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Новости Беларуси. Будущее нельзя предугадать, но можно сконструировать. Такова цель организаторов XXI Международной специализированной выставки «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

29 мая в Минске стартует XXI Международная выставка «ТехИнноПром»-1

Она стартует 29 мая в Минске и пройдет в рамках Белорусского промышленного форума. Тема четвертой промышленной революции придаст экспозиции особое звучание. Среди основных разделов: авиакосмические технологии, искусственный интеллект, робототехника.

29 мая в Минске стартует XXI Международная выставка «ТехИнноПром»-4

Помимо белорусских предприятий свою продукцию представят компании из России, Китая, Украины и Швеции. Разместятся павильоны в Футбольном манеже.

# Технологии # общество # Фотофакт

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