29 мая в Минске стартует XXI Международная выставка «ТехИнноПром»

Новости Беларуси. Будущее нельзя предугадать, но можно сконструировать. Такова цель организаторов XXI Международной специализированной выставки «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она стартует 29 мая в Минске и пройдет в рамках Белорусского промышленного форума. Тема четвертой промышленной революции придаст экспозиции особое звучание. Среди основных разделов: авиакосмические технологии, искусственный интеллект, робототехника.