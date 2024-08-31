Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с Днём независимости

Наполнить взаимодействие с Кыргызстаном новыми проектами рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании, направленном Президенту страны по случаю празднования Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер подчеркнул, что отношения Минска и Бишкека строятся на доверии и партнерстве, а наглядным примером их высокого уровня является успешное сотрудничество двух стран в региональных организациях.