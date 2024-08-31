Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с Днём независимости
Наполнить взаимодействие с Кыргызстаном новыми проектами рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании, направленном Президенту страны по случаю празднования Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер подчеркнул, что отношения Минска и Бишкека строятся на доверии и партнерстве, а наглядным примером их высокого уровня является успешное сотрудничество двух стран в региональных организациях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом мы еще раз убедились при вступлении в ШОС, получив важную поддержку Бишкека. Уверен, сложившиеся дружественные связи между Беларусью и Кыргызстаном будут неуклонно крепнуть, а практическое взаимодействие.