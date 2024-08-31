Ивацевичи принимают XXXI День белорусской письменности

Столица праздника слова. Ивацевичи принимают 31 августа 31-й День белорусской письменности. Город был выбран неслучайно, это малая родина знаменитого писателя и деятеля национально-освободительного движения Западной Беларуси Пилипа Пестрака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней в Ивацевичах запланировано около сотни праздничных мероприятий. Буквально считаные минуты остаются до старта фестиваля книги и прессы, там впервые широко представят белорусские книжные издания, которые получили за последние годы международное признание. Для гостей – приятные сюрпризы, например, большинство книг наших белорусских издательств можно будет приобрести со скидками. Центр города превратится в большую праздничную зону с тематическими и интерактивными площадками, выставками, автограф-сессиями и кинотеатром под открытым небом.