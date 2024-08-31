Ивацевичи принимают XXXI День белорусской письменности
Столица праздника слова. Ивацевичи принимают 31 августа 31-й День белорусской письменности. Город был выбран неслучайно, это малая родина знаменитого писателя и деятеля национально-освободительного движения Западной Беларуси Пилипа Пестрака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении двух дней в Ивацевичах запланировано около сотни праздничных мероприятий. Буквально считаные минуты остаются до старта фестиваля книги и прессы, там впервые широко представят белорусские книжные издания, которые получили за последние годы международное признание. Для гостей – приятные сюрпризы, например, большинство книг наших белорусских издательств можно будет приобрести со скидками. Центр города превратится в большую праздничную зону с тематическими и интерактивными площадками, выставками, автограф-сессиями и кинотеатром под открытым небом.
Пройдет гала-концерт победителей совместного проекта нашего телеканала и Министерства информации – конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие около 15 тысяч белорусских школьников. А вечером во время официальной церемонии открытия состоится награждение победителей национальной литературной премии. День белорусской письменности играет значимую роль в сохранении и приумножении богатейшего культурного наследия нашей страны, а также традиций книгопечатания и письменности. В этом году праздник проходит под знаком важнейших юбилейных дат: 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летия института президентства и 30-летия Конституции.