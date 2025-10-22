Всё дело – в аксессуарах. Минчане раскрыли секреты модных осенних образов

Длинное пальто на мне сейчас. Очень модные шнурочки. Люблю очень сумочки интересные. Это художник рисовал, такая одна. Береты. Обожаю украшения. Вот эту булавку мне подарила близкая подруга, она всегда со мной.

Самое главное – это аксессуары, платок какой-нибудь. Я обычно на сумку завязываю. Я просто совмещаю абсолютно все: от кэжуал до классики. Например, спортивные штаны можно спокойно заправлять в эти сапоги. Еще ношу очень много головных уборов. Береты, знаете, кепка деда, только назад надевать.