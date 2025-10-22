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Всё дело – в аксессуарах. Минчане раскрыли секреты модных осенних образов

22 октября 2025 11:49
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Всё дело – в аксессуарах. Минчане раскрыли секреты модных осенних образов-1

Длинное пальто на мне сейчас. Очень модные шнурочки. Люблю очень сумочки интересные. Это художник рисовал, такая одна. Береты. Обожаю украшения. Вот эту булавку мне подарила близкая подруга, она всегда со мной.

Всё дело – в аксессуарах. Минчане раскрыли секреты модных осенних образов-3

Самое главное – это аксессуары, платок какой-нибудь. Я обычно на сумку завязываю. Я просто совмещаю абсолютно все: от кэжуал до классики. Например, спортивные штаны можно спокойно заправлять в эти сапоги. Еще ношу очень много головных уборов. Береты, знаете, кепка деда, только назад надевать.

Всё дело – в аксессуарах. Минчане раскрыли секреты модных осенних образов-5

Мне очень нравятся белорусские бренды. Своего рода я занимаюсь охотой на них. Слежу именно за нашими. Достаточно круто. Поэтому мне очень приятно, что они мне подходят. Вы одеваете какую-то одну вещь, потом понимаете, что сюда классно было бы подобрать что-то еще, так все собирается полностью.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Уличная мода # Осенняя мода

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