Зимний паводок начался в Беларуси: таяние снега привело к росту уровня воды в реках Беларуси

Новости Беларуси. Первый день февраля оказался по-весеннему теплым. Если верить народным приметам, то это к хорошему урожаю. Но некоторым хозяевам частных подворий не до оптимистичных прогнозов.

Несколько районов в Гомельской, Брестской и Гродненской областях уже оказались в зоне затопления. В Лоеве, Волковысском районе и Лиде с отводом талых вод помогали спасатели. Поэтому к возможному преждевременному паводку бригады МЧС готовятся уже сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Спасательные подразделения нашего региона укомплектованы мотопомпами для откачки воды, также имеются пожарные насосные станции, другое оборудование и плавательные средства для оказания помощи. При необходимости может быть задействована техника и ресурсы других организаций.

Кстати, не по-зимнему теплая погода стала причиной того, что в Беларусь стали возвращаться птицы из теплых стран. Так, в Берестовицком районе заметили несколько диких гусей. Орнитологи говорят, что птицы спешат вернуться на родину, чтобы успеть поселиться в наиболее удобном месте и вывести потомство.