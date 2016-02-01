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В Минске открылся единый Центр обслуживания по вопросам подключения к электрическим сетям для юридических и физических лиц

01 февраля 2016 13:55
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Новости Беларуси. В Минске начал работу единый Центр обслуживания по вопросам подключения к электрическим сетям для юридических и физических лиц. Новая структура избавляет от необходимости отдельно обращаться в различные инстанции. Работа здесь организована по принципу «Одного окна».

Для получения комплексной услуги достаточно просто обратиться в Центр с заявлением. К слову, работать он будет шесть дней в неделю с восьми утра и до восьми вечера без перерыва на обед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера «Белэнерго»:
Чтобы подключиться, нужно получить технические условия, выполнить проект, строймонтаж и прийти опять опять к энергетикам за подключением. На сегодняшний день потребителю нужно, они подают нам заявление, и мы организовываем дальше все взаимодействие. Собственными силами, собственными подразделениями выполняем строительный проект, выполним строймонтаж и обеспечим необходимые замеры, измерения для того, чтобы комфортно человек, не обращаясь к нам, чтобы мы подали напряжение в максимально короткие сроки.

# общество # Государственная политика в области энергетики # Валерий Поршнев

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