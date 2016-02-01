Праздник весны отметили 1 февраля китайские студенты Минского лингвистического университета

Новости Беларуси. Огненная обезьяна уже в пути – в свои права она вступит ровно через неделю. Правда, по традиции праздновать Новый год по восточному календарю в Беларуси начинают заранее.

Ярко, энергично и колоритно прошел 1 февраля в Минске «Чунь цзе», или Праздник весны. Для китайцев это самое важное торжество. Отмечают его уже более двух тысяч лет. И несколько из них – в столичном лингвистическом университете.

В зале более 600 зрителей: студенты, преподаватели и представители посольства Поднебесной.

Сегодня в белорусских вузах обучаются более 14 тысяч иностранных студентов, из них почти 800 – из Китая. В Беларуси работают несколько Институтов Конфуция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцзе Го, студентка Минского государственного лингвистического университета (Китай):

Самые лучшие у вас люди, потому что очень добрые. У меня много белорусских друзей, мы собираемся, чтобы вместе готовить вкусные блюда. Мы как семья.

Минци Чэнь, студент Минского государственного лингвистического университета (Китай):

Мы с друзьями собираемся вместе, а потом играем в китайские игры.

Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Всем нам очень интересно после традиционного Нового года встретить Новый год по восточному календарю. Я искренне надеюсь на то, что сегодняшний праздник всем его участникам, особенно белорусским участникам, позволит еще лучше почувствовать очень интересную, незабываемую культуру Китая.