Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

Александр Лукашенко:

Белорусский народ высоко ценит заботу Патриарха об укреплении мира и согласия между странами, стремление сохранить общую историю, основанную на христианских традициях. Прошедшие в Беларуси с Вашим участием торжественные мероприятия, посвященные 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, поддерживают верующих и воодушевляют их на благие дела.

В Беларуси Патриарх Кирилл был 4 раза. Первый визит состоялся еще в 2009-м. Тогда в феврале 2016 года он был избран на высший церковный пост, он не раз тепло отзывался о белорусском народе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Благочестивый белорусский народ отмечен какой-то особой Божьей харизмой, спокойствием, смирением, которое не является слабостью. В этом народе особым образом должен сегодня расцветать дар Духа Святого, дар веры.