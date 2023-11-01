Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим булочки с сосисками и сыром. Нам понадобится сыр, сосиски, молоко, сахар, мука, сливочное масло и разрыхлитель.

Нарезаем сосиски средним кубиком. Вместо сосисок можно использовать любую мясную гастрономию: ветчину, копчено-вареную грудинку, сырокопченую. Также может быть овощная начинка: баклажан либо цукини. Можно взять отварную курицу, индейку или говядину. Это блюдо максимально простое, готовится очень быстро.

120 граммов сыра натираем на крупной терке. Лучше всего подойдет сулугуни либо моцарелла, так как эти сорта сыра очень хорошо плавятся. Зелень укропа нарезаем очень мелко.

Для приготовления теста понадобится 200 граммов муки, 8 граммов разрыхлителя, две щепотки сахара, соль, 80 граммов предварительно растопленного сливочного масла и 100 граммов молока. Добавляем сюда все наши начинки. Сливочное масло добавляется в тесто, чтобы булочка была нежного сливочного вкуса.

Тесто готово. Будем формировать булочки. Смазываем форму растительным маслом. Придаем булочкам форму шариков. Запекаем в предварительно разогретой духовке 20 минут при температуре 180 °C.