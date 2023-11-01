Прямой эфир

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки

01 ноября 2023 07:46
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим булочки с сосисками и сыром. Нам понадобится сыр, сосиски, молоко, сахар, мука, сливочное масло и разрыхлитель.

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки-1

Нарезаем сосиски средним кубиком. Вместо сосисок можно использовать любую мясную гастрономию: ветчину, копчено-вареную грудинку, сырокопченую. Также может быть овощная начинка: баклажан либо цукини. Можно взять отварную курицу, индейку или говядину.

Это блюдо максимально простое, готовится очень быстро.

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки-4

120 граммов сыра натираем на крупной терке. Лучше всего подойдет сулугуни либо моцарелла, так как эти сорта сыра очень хорошо плавятся.

Зелень укропа нарезаем очень мелко.

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки-7

Для приготовления теста понадобится 200 граммов муки, 8 граммов разрыхлителя, две щепотки сахара, соль, 80 граммов предварительно растопленного сливочного масла и 100 граммов молока. Добавляем сюда все наши начинки.

Сливочное масло добавляется в тесто, чтобы булочка была нежного сливочного вкуса.

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки-10

Тесто готово. Будем формировать булочки. Смазываем форму растительным маслом. Придаем булочкам форму шариков. Запекаем в предварительно разогретой духовке 20 минут при температуре 180 °C.

Свежие булочки на завтрак. Рассказываем простой рецепт нежной выпечки-13

Завтрак готов! Булочки получились воздушные, нежные внутри. Попробуйте – вам обязательно понравится.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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