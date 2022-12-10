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Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске

10 декабря 2022 13:34
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Новости Беларуси. Марафон добра и милосердия. Жены послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-1
Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-2
Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-3

В 2022 году инициативу поддержали представители 20 государств. С культурой своей страны гостей знакомили через национальную кухню: угощали восточными сладостями и азиатскими блюдами. Рядом с гастрономическими изысками сувениры ручной работы, картины и книги. Также все желающие могли поучаствовать в благотворительной лотерее.  

Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-5

Кенуль Гахраманова, участница Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:  
Праздник сегодня добра. Наши дамы пекли своими руками сладости азербайджанские, готовили традиционные блюда. Наши дети, посмотрите, с какой радостью вовлечены в общее дело. На эти деньги вырученные мы сможем согреть сердца тех детей, которые особенно нуждаются в этом в предновогоднее время.  

Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-7

Эльвира Озджан, глава Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:  
Наш женский международный клуб имеет уже 30-летнюю историю, и каждый год это очень важное для нас мероприятие, проводится такая рождественская ярмарка, на которой люди могут приобщиться к культуре различных стран, попробовать различную еду, купить сувениры, порадовать себя. И, конечно же, поучаствовать в таком важном деле, как благотворительность.  

Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-9

Все вырученные средства направляются на благотворительные проекты. В преддверии значимых для каждого праздников – Рождества и Нового года – это особенно важно. Поддержку получают дети-сироты, инвалиды и нуждающиеся семьи.  

Жёны послов провели традиционную рождественскую благотворительную ярмарку в Минске-11

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# Благотворительная акция # Новости Минска и Минской области

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