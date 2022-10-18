«Журналисты здесь, как одна большая семья». Дети из социального приюта пришли в студию СТВ
Новости Беларуси. Гостей 18 октября принимали в телецентре СТВ. Дети из социального приюта побывали в нашей студии новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Познакомились с журналистами и открыли для себя мир телевизионной кухни изнутри.
Ребята узнали обо всех этапах подготовки новостного материала. От написания текста до выдачи готового сюжета в эфир. И даже попробовали себя в роли корреспондента.
– Сегодня мы посетили телецентр, где располагаются каналы СТВ, «МИР» и ОНТ. Мне очень понравилось, как нас встретил этот телецентр, и то, что журналисты здесь, как одна большая семья. А тебе что понравилось?
– Мне понравилось, как работают визажисты, монтажеры. Запись-комната. И нас встретили очень тепло и дружелюбно.
– А что тебе понравилось больше всего тут?
– Мне понравилось там, где заплетают, расчесывают, макияжи делают.
Экскурсии прошли в рамках нового проекта Белорусского союза женщин. По задумке, он должен подарить любовь тем, кто так в этом нуждается. К тому же на неделе родительской любви, которая объединяет сразу два праздника – День матери и День отца – это особенно символично.
Юлия Артюх, член Белорусского союза женщин, ведущая СТВ:
Очень важно в эту неделю подарить свое тепло не только своим детям, а тем детям, которые, к сожалению, на данный момент находятся в уязвимом положении. Это те дети, которые находятся в социальных приютах, социальных центрах. И как раз таки Белорусский союз женщин – это та организация, которая окутает и своим теплом, и любовью, и заботой всех детей. Потому что чужих детей не бывает. Наш телеканал СТВ первый открыл вот это мероприятие, первый привел детей на экскурсию, показал им всю эту журналистскую, скажем так, атмосферу.
Кроме новых эмоций, юные экскурсанты получили памятные подарки от телеканала. А самое главное, многие уже знают, где хотят работать во взрослой жизни.