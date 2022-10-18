«Журналисты здесь, как одна большая семья». Дети из социального приюта пришли в студию СТВ

Новости Беларуси. Гостей 18 октября принимали в телецентре СТВ. Дети из социального приюта побывали в нашей студии новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Познакомились с журналистами и открыли для себя мир телевизионной кухни изнутри.

Ребята узнали обо всех этапах подготовки новостного материала. От написания текста до выдачи готового сюжета в эфир. И даже попробовали себя в роли корреспондента.

– Сегодня мы посетили телецентр, где располагаются каналы СТВ, «МИР» и ОНТ. Мне очень понравилось, как нас встретил этот телецентр, и то, что журналисты здесь, как одна большая семья. А тебе что понравилось?

– Мне понравилось, как работают визажисты, монтажеры. Запись-комната. И нас встретили очень тепло и дружелюбно.

– А что тебе понравилось больше всего тут?

– Мне понравилось там, где заплетают, расчесывают, макияжи делают.

Экскурсии прошли в рамках нового проекта Белорусского союза женщин. По задумке, он должен подарить любовь тем, кто так в этом нуждается. К тому же на неделе родительской любви, которая объединяет сразу два праздника – День матери и День отца – это особенно символично.

Юлия Артюх, член Белорусского союза женщин, ведущая СТВ:

Очень важно в эту неделю подарить свое тепло не только своим детям, а тем детям, которые, к сожалению, на данный момент находятся в уязвимом положении. Это те дети, которые находятся в социальных приютах, социальных центрах. И как раз таки Белорусский союз женщин – это та организация, которая окутает и своим теплом, и любовью, и заботой всех детей. Потому что чужих детей не бывает. Наш телеканал СТВ первый открыл вот это мероприятие, первый привел детей на экскурсию, показал им всю эту журналистскую, скажем так, атмосферу.