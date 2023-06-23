Журналистов познакомили со знаковыми объектами Глубокого в преддверии «Вытоков»

Новости Беларуси. Глубокое принимает эстафету спортивного фестиваля страны «Вытокi. Крок да Алiмпу». Первый день праздника получился насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С достопримечательностями, спортивными и туристическими объектами райцентра сегодня, 23 июня, знакомили журналистов. Участники фестиваля и представители СМИ посетили детско-юношескую спортивную школу, где состоялось торжественное открытие праздника «Олимпийский день: спорт – для всех». В Глубоком активно развиваются различные виды спорта: футбол, волейбол, греко-римская борьба и легкая атлетика. Все отделения школы обеспечены инвентарем и оборудованием на сто процентов.

Событие масштабное. Завтра квест для детей олимпийский. Я думаю, там будет очень интересно и круто. Настроение прекрасное.

Очень здорово, спорт – это всегда хорошо. У меня старшая сейчас выступала, пришли с младшей на выступление. Мы любим гостей, всегда рады гостям.

Татьяна Тарасевич, заместитель председателя Глубокского райисполкома:

Мы очень гордимся тем, что такой замечательный праздник пришел в город Глубокое. Мы очень ждали этот праздник, готовились. И очень приятно, что этот фестиваль объединяет как культуру, так и спорт.