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Журнал «Алеся» представил новый женский проект

26 ноября 2024 08:37
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От первого номера и по нынешнее время «Алеся» является настоящей летописью жизни, хорошим собеседником и верным другом для разных поколений белорусок. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя коллектив журнала с вековым юбилеем его основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журнал «Алеся» представил новый женский проект-2

К 100-летию на страницах издания представлен новый проект: «Женщины, истории, обложки». Серия фотостилизаций показывает современных белорусок в образах героинь разных профессий советской эпохи. Среди них врач, педагог, водитель трамвая. 

Однако, как было отмечено авторами, используются те же композиционные и творческие приемы, что и на уже раритетных обложках. Это позволяет максимально приблизить кадр к оригиналу. 

Журнал «Алеся» представил новый женский проект-4

Алеся Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:
Такая вот красивая идея, она очень зримая и очень здорово протягивает ниточку между тем, что было когда-то и что сейчас.

Журнал «Алеся» представил новый женский проект-6

Юлия Рязанова, специальный корреспондент журнала «Алеся»:
Напрыклад, я рабіла вокладку, яна была з балерынай. Я раблю фотастылізацыю гэтай вокладкі з балерынай і таксама бяру ў яе інтэрв'ю, у нашай сучасніцы. Душэўны такі матэрыял і фотаздымкі.

Журнал «Алеся» представил новый женский проект-8

История журнала уходит корнями в далекий 1924 год, когда был выпущен первый номер под названием «Работніца і сялянка». Сейчас же журнал продолжает вносить вклад в развитие белорусской литературы. Как и прежде, на его страницах женские истории, советы по домоводству и новости культуры.

# СМИ Беларуси # Журналистика

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