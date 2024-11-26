Журнал «Алеся» представил новый женский проект

От первого номера и по нынешнее время «Алеся» является настоящей летописью жизни, хорошим собеседником и верным другом для разных поколений белорусок. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя коллектив журнала с вековым юбилеем его основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 100-летию на страницах издания представлен новый проект: «Женщины, истории, обложки». Серия фотостилизаций показывает современных белорусок в образах героинь разных профессий советской эпохи. Среди них врач, педагог, водитель трамвая. Однако, как было отмечено авторами, используются те же композиционные и творческие приемы, что и на уже раритетных обложках. Это позволяет максимально приблизить кадр к оригиналу.

Алеся Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:

Такая вот красивая идея, она очень зримая и очень здорово протягивает ниточку между тем, что было когда-то и что сейчас.

Юлия Рязанова, специальный корреспондент журнала «Алеся»:

Напрыклад, я рабіла вокладку, яна была з балерынай. Я раблю фотастылізацыю гэтай вокладкі з балерынай і таксама бяру ў яе інтэрв'ю, у нашай сучасніцы. Душэўны такі матэрыял і фотаздымкі.