Животные из Красной книги на стенах многоэтажек. Где в Беларуси можно увидеть такие необычные граффити?

Новости Беларуси. На многоэтажках в Дзержинском районе появились животные и растения из Красной книги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это более двух десятков огромных муралов. На них изображены редкие представители флоры и фауны.

Красочные изображения редких животных и растений стали неотъемлемой частью городских пейзажей в Дзержинске и Фаниполе. Проходя по улочкам, можно увидеть галерею монументальных работ. А оценить искусство есть возможность не только у местных жителей. Проезжая по трассе сложно не заметить граффити.





Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

У нас по профессии председатель связан с охраной природно-растительного мира. Поэтому это была его инициатива. Данная инициатива была поддержана Минприроды в лице областного комитета природных ресурсов. Были проработаны эскизы животных и растений. Художники, которые выиграли у нас тендер, реализовали и нанесли на жилые дома.