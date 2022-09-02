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Животные из Красной книги на стенах многоэтажек. Где в Беларуси можно увидеть такие необычные граффити?

02 сентября 2022 14:49
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Новости Беларуси. На многоэтажках в Дзержинском районе появились животные и растения из Красной книги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это более двух десятков огромных муралов. На них изображены редкие представители флоры и фауны.

Животные из Красной книги на стенах многоэтажек. Где в Беларуси можно увидеть такие необычные граффити?-1

Красочные изображения редких животных и растений стали неотъемлемой частью городских пейзажей в Дзержинске и Фаниполе. Проходя по улочкам, можно увидеть галерею монументальных работ. А оценить искусство есть возможность не только у местных жителей. Проезжая по трассе сложно не заметить граффити.

Животные из Красной книги на стенах многоэтажек. Где в Беларуси можно увидеть такие необычные граффити?-4



Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
У нас по профессии председатель связан с охраной природно-растительного мира. Поэтому это была его инициатива. Данная инициатива была поддержана Минприроды в лице областного комитета природных ресурсов. Были проработаны эскизы животных и растений. Художники, которые выиграли у нас тендер, реализовали и нанесли на жилые дома.

Подробности в видеоматериале.

# Граффити # общество # Денис Прокопчик # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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