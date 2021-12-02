Жителям деревни Любанского района было сложно доехать до города. Как приём граждан решил эту проблему?

Новости Беларуси. Представители власти продолжают оперативно решать вопросы, которые поступают во время личных приемов граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители власти продолжают оперативно решать вопросы, которые поступают во время личных приемов граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Еще в ноябре к депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлии Муриной обратились жители деревни Доросино. Их волновал вопрос транспортной коммуникации. До недавнего времени добраться до райцентров было проблематично: железнодорожная станция далеко, общественный транспорт не ходит, а спрос на автобусы большой. Проблему обсудили и нашли решение.
Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди приходят на личный прием со своими проблемами и рассчитывают на нашу помощь, которая должна быть своевременно оказана, конечно, в рамках действующего законодательства. Учитывались и экономическая составляющая, и потребность населения, и обеспечение транспортом. По результатам было принято решение о возобновлении маршрута пригородного автобуса.
На решение вопроса ушло около месяца. Поселок находится в 25 километрах от Любани. Такое же расстояние и до Солигорска. Поэтому вопрос транспортного сообщения для жителей не теряет актуальности. Также по итогам приема ограничили проезд сельхозтехники через деревню.