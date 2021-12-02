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Жителям деревни Любанского района было сложно доехать до города. Как приём граждан решил эту проблему?

02 декабря 2021 14:13
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Новости Беларуси. Представители власти продолжают оперативно решать вопросы, которые поступают во время личных приемов граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Жителям деревни Любанского района было сложно доехать до города. Как приём граждан решил эту проблему?-1

Еще в ноябре к депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлии Муриной обратились жители деревни Доросино. Их волновал вопрос транспортной коммуникации. До недавнего времени добраться до райцентров было проблематично: железнодорожная станция далеко, общественный транспорт не ходит, а спрос на автобусы большой. Проблему обсудили и нашли решение.  

Жителям деревни Любанского района было сложно доехать до города. Как приём граждан решил эту проблему?-4

Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди приходят на личный прием со своими проблемами и рассчитывают на нашу помощь, которая должна быть своевременно оказана, конечно, в рамках действующего законодательства. Учитывались и экономическая составляющая, и потребность населения, и обеспечение транспортом. По результатам было принято решение о возобновлении маршрута пригородного автобуса.  

Жителям деревни Любанского района было сложно доехать до города. Как приём граждан решил эту проблему?-7

На решение вопроса ушло около месяца. Поселок находится в 25 километрах от Любани. Такое же расстояние и до Солигорска. Поэтому вопрос транспортного сообщения для жителей не теряет актуальности. Также по итогам приема ограничили проезд сельхозтехники через деревню.  

# Прием граждан # общество # Юлия Мурина # Фотофакт

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