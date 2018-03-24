Жители улицы Перекопской в Могилёве обратились к власти с просьбой отремонтировать дороги в их районе

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Могилеве на выездном приеме замглавы Администрации Президента Николая Снопкова основной темой стали плохие дороги. Жители одной из улиц областного центра не первый год пытаются добиться ремонта: весной и осенью она становится непроходимой.

Но еще важнее для двух тысяч жителей – местный проезд, который соединяет их улицу с городским проспектом. Это ближайший путь к центру города. Однако проблема в том, что дорога находится за чертой Могилева и относится к землям сельскохозяйственного использования. Хотя здесь уже давно никто ничего не сеял.

Неля Бранцевич, житель Могилева:

А дорога нам очень нужна. Там находится поликлиника, которая обслуживает наш поселок. Кладбище. Вот человека, чтобы отвезти туда, здесь 600 метров, а нам около 10 километров приходится объезжать вокруг.

Анна Короткевич, житель Могилева:

Мы побывали на выездном приеме представителя Администрации Президента и он пообещал посодействовать в ремонте нашей улицы Перекопской.

Будет решен вопрос и дачников в Могилевском районе. Личный транспорт есть не у всех – многие пользуются общественным. Однако до остановки пригородных автобусов приходится добираться пешком более трех километров. Чтобы вдвое сократить расстояние, нужно сделать дополнительную остановку.

Районные власти с этим вопросом тянули пять лет. Теперь дачники решили прийти на прием к представителю Администрации Президента.

Александр Никифоров, владелец дачного участка:

Нам сказали будет в середине лета – 1 июля остановка. Будет автобус останавливаться, будет висеть трафарет, сделают нам будочку, где можно будет спрятаться от неблагоприятных погодных явлений. Мы очень довольны приемом.