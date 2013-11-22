Жители дома № 33 по улице Кузьмы Черного в Минске превратили двор в сказочную поляну

Новости Беларуси. Убранство двора своими руками. Декоративные птицы и деревянные поделки превратили придомовую территорию в сказочную поляну. Во дворе дома № 33 по улице Кузьмы Черного – все атрибуты сказочной жизни.

Фантастические конструкции, фигурки животных и декоративные элементы создают волшебную атмосферу. Все поделки из подручного материала и со знаком хэнд-мэйд.

Местный житель:

Каждому приятно, когда рядом окружает красота.

Начал с мелочей: сначала цветы, поделки. У меня рука счастливая, все женщины говорят. Что ни воткну, любое дерево, пруток, приживается прекрасно. Все прижилось. Естественно, когда у нас тут все цветет, не сравнить с соседним.

Фантастические существа соседствуют со волшебными замками. Такие необычные детские аттракционы жильцы установили за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.