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Минские граффитисты «погрузили» 4-этажный дом на улице Брилевской на дно Черного моря

22 ноября 2013 17:53
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Новости Беларуси. Морская экзотика на улице Брилевской. Граффитисты изменили 4-этажное здание до неузнаваемости. Выходишь из дома и погружаешься на дно Черного моря.

Медузы и осьминоги стали привычным украшением здешних мест. Даже подъезд декорировали под субмарину. Якорь, люки и спасательный круг – непременные элементы морской тематики создают соответствующий антураж, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уличные художники превратили обычный дом в экзотический курорт, который очень полюбился маленьким туристам.

# общество # Граффити # Фотофакт

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