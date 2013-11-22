Минские граффитисты «погрузили» 4-этажный дом на улице Брилевской на дно Черного моря

Новости Беларуси. Морская экзотика на улице Брилевской. Граффитисты изменили 4-этажное здание до неузнаваемости. Выходишь из дома и погружаешься на дно Черного моря.

Медузы и осьминоги стали привычным украшением здешних мест. Даже подъезд декорировали под субмарину. Якорь, люки и спасательный круг – непременные элементы морской тематики создают соответствующий антураж, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уличные художники превратили обычный дом в экзотический курорт, который очень полюбился маленьким туристам.