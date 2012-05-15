Жители деревни Завидчицы приютили брошенных лосят. Специалисты считают жест доброй воли незаконным

Новости Беларуси. В Брестской области жители деревни Завидчицы приютили маленьких лосят. Сельчане уверены, что мать-лосиха бросила своих детенышей. А специалисты считают такой жест доброй воли незаконным.

Николаю и Любови Степиным в последнее время хлопот прибавилось. Неделю назад хозяин обнаружил в лесу трех маленьких лосят. Животные были совсем беспомощными. Сразу забрать их домой Степины не решились. Несколько дней приезжали в лес, наблюдали за лосятами и подкармливали.

Любовь Степина:

Взяли молока и поехали в лес, покормили. Через минут 10 они уже поднялись на ноги. На следующий день опять поехали. Мама так и не явилась к ним. И мы их забрали.

О своей находке семья сообщила в местное лесничество. Там сельчанам рекомендовали отвезти лосят в лес – закон запрещает изымать диких животных из естественной среды обитания. На это нужно специальное разрешение. Но Николай не пошел против совести: взялся откармливать длинноногих.

Николай Степин:

Колхоз навстречу пошел. Сколько надо молока, сказали, столько и берите.

Они выпили в первый день на троих пол-литра молока, желудки маленькие. Вот живут, бегают. Главное, чтобы научились самостоятельно кушать. А потом, думаю, найдем куда деть их.

Самого слабого лосенка взяла соседка Лидия Ярмолич. На коровьем молоке животное окрепло. Сейчас не только уверенно стоит на ногах, но и бегает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ярмолич:

Тяжело будет расставаться с ними потом.

Сейчас судьбу животных решают местные власти. В дикой природе таким, практически прирученным лосятам, теперь не место.

Сергей Шилинчук, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В данном случае готовится проект решения местных органов власти о передаче этих животных в Национальный парк «Беловежская пуща». Они будут содержаться в неволе, потому что возвратить их в дикую природу в настоящий момент невозможно.

Подобные акции милосердия повторяются каждую весну, говорят специалисты. Но, к сожалению, очень редко дикие животные выживают рядом с человеком. Как сложится судьба лосят из Пинского леса покажет время.