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Огромные комариные тучи атаковали деревню Никольцы Мядельского района

15 мая 2012 10:41
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Новости Беларуси. Комариные тучи атаковали накануне территорию у деревни Никольцы Мядельского района Минской области. Увиденную аномалию сфотографировал местный житель. Правда, по его словам, то, что попало в кадр – это уже остатки мощного нашествия насекомых.

К счастью, комариная стая оказалась не кусачей. Местные жители работали на своих участках и не обратили внимания на летающий рой. А вот проезжающие мимо машины тормозили, водители и пассажиры с удивлением смотрели на странные серые тучи. Гул от комаров стоял такой силы, что заглушал звук моторов машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Природные явления

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