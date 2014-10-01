Житель Волковыска получил первые плоды Сибирского кедра в два раза быстрее, чем это происходит в дикой природе

Новости Беларуси. Житель Волковыска получил первые плоды от сибирского кедра через 45 лет, а не через 90, как это происходит в естественных условиях. Экзотическое дерево садовод-любитель высадил на дачном участке несколько десятилетий назад. И в 2014 году получил первый урожай. Причем такой, что его хватило на угощение знакомых и еще осталось на семена.

Виктор Дубешко:

Вот он растет красавец. Пока что редкость в Беларуси. Сами видите, какая крона прекрасная, какие мягкие ароматные иголки у него.

Для садовода-любителя Виктора Дубешко этот сибирский кедр почти что член семьи. О нем мужчина может рассказывать часами. Такое трепетное отношение к дереву легко объяснимо: на дачном участке Виктор Владимирович растил заморского гостя на протяжении 45 лет. Ухаживал как за маленьким ребенком.

Виктор Дубешко:

Травку, которую скашиваю на газонах, сорняки складываю сюда, к кроне. Немножко увлажняю, чтобы перегной был.

Такая забота в прямом смысле принесла свои плоды. В 2014 году на дереве впервые появились шишки с кедровыми орешками. Для хозяина это стало полной неожиданностью. Ведь на родине, в Сибири, кедр начинает плодоносить только в 90 лет.

Сосед по даче Иван Кранцевич тут же выдвигает свою гипотезу. Говорит, за деревом и его хозяином следит уже много лет, а потому точно знает причину появления шишек.

Иван Кранцевич:

У нас условия лучше климатические.

Виктор Дубешко:

У меня растет дерево уже 45 лет здесь. И вот плоды, шишечки, дает орехи крупные.

Хотя на дереве созрели только четыре шишки, урожай орехов получился отменный. Виктор Дубешко смог угостить всех знакомых, внуков, да еще на семена оставил.

Виктор Дубешко:

В этой шишке одной вот таких семян 120 штук. По объему это столько же, как эта шишка, немножко меньше.

Под рассаду для будущих кедров садовод отвел целую грядку. На зиму посадил 20 семян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорит, теперь займется селекцией, ведь сибирский кедр для него стал настоящим символом рода.

Виктор Дубешко:

Это не просто дерево, это продолжение рода нашего. Родной дядя привез эту шишку, отец посадил. Я вырастил из саженца такое дерево, которое приносит сейчас всем радость и удовольствие: и мне, и родным, и внукам нашим.

Сибирский кедр – не единственное экзотическое растение на даче Виктора Владимировича. Свой участок он в шутку называет «мини-дендрариумом». Здесь в одном ряду растут лесной можжевельник, несколько видов папоротников, дикая малина, плодовая ирга и даже китайский лимонник.

Однако центральная роль все же отведена все же сибирскому дереву. В планах садовода-любителя вырастить в округе целую кедровую рощу. Говорит, внуки уже обещали продолжить его дело.