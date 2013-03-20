Житель Витебска заплатил штраф за оскорбление девушки в социальной сети

Как сообщает БелТА, случай произошел в конце 2012 года. 39-летний житель города Витебска нецензурно выразился о личности 20-летней девушки на ее персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Униженная девушка распечатала страничку с оскорблением и написала на обидчика заявление в милицию. Было возбуждено дело, но после предварительной проверки оно было прекращено.

Вскоре прокуратура возобновила дело, а факт правонарушения подтвердил и сам обидчик.

Житель Витебска привлечен к ответственности с наложением штрафа в размере 5 базовых величин (Br500 тыс.) по ст.9.3 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси.